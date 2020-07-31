شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق يهنئ الجماهير بعيد الأضحي بصورة من المسجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ هيثم فاروق نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الامة الاسلامية والشعب المصري وجماهير نادي الزمالك بعيد الأضحى المبارك.
ونشر هيثم فاروق صورة له من اخل احد المساجد اثناء اداء صلاة عيد الأضحى وهو يرتدي الكمامة ومحافظ على التباعد الاجتماعي.
وكتب فاروق على صورته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي توتير «كل عام وأنتم جميعا بألف خير».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
93,356
-
تعافي
37,025
-
وفيات
4,728
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم فاروق يهنئ الجماهير بعيد الأضحي بصورة من المسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.