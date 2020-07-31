شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق يهنئ الجماهير بعيد الأضحي بصورة من المسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ هيثم فاروق نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الامة الاسلامية والشعب المصري وجماهير نادي الزمالك بعيد الأضحى المبارك.

ونشر هيثم فاروق صورة له من اخل احد المساجد اثناء اداء صلاة عيد الأضحى وهو يرتدي الكمامة ومحافظ على التباعد الاجتماعي.

وكتب فاروق على صورته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي توتير «كل عام وأنتم جميعا بألف خير».