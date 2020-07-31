شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يقوم بجولات مفاجئة علي الأندية ومراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية لعدد من الأندية ومراكز الشباب بشكل مفاجئ صباح اليوم الجمعة بالتزامن مع اول أيام عيد الأضحي المبارك للتاكد من تطبيق الأندية ومراكز الشباب للإجراءات الوقائية والاحترازية ومدي التزامهم بتطبيق الأكواد الخاصة .
وأكد صبحي انه يثق ثقة تامه في وعي اعضاء الجمعيات العمومية في الأندية ومراكز الشباب الذين ضربوا اروع المثل في الالتزام بعد فتح الأندية بسعة استيعابية 25% فقط .
وقد تشمل جولة وزير الشباب والرياضة اندية الأهلي والزمالك ومركز شباب الجزيرة والصيد وبعض مراكز الشباب.
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