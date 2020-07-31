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جدة - عمرو شويل يسابق فريق الإسماعيلى الزمن للإستعداد لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد تجميد دام 4 شهور بسبب جائحة كورونا ، وفى السطور التالية نلقى الضوء على التغييرات التي طرأت على الدراويش قبل إفتتاح مبارياته الرسمية بالمسابقة المحلية..





* رحيل المنياوى وعلياوى



قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي توجيه الشكر لصبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق خلال فترة العزل المنزلى كما تم توجيه الشكر أيضاً للتونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الفريق الأول توفيرا للنفقات فى ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بعد جائحة كورونا.





*حالات كورونا



أبلغت اللجنة الطبية مسئولى نادى الإسماعيلى بوجود ثلاث حالات إيجايبة في الجهاز الادارى بالفريق فيما شفى نادر رمضان ومحمد حمدى زكى من الفيروس اللعين.





*المباريات الودية



خاض الاسماعيلى ثلاثة مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدوري تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1

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*ترتيب الاسماعيلى



كان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16





*مواعيد مباريات الاسماعيلى



أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20 كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22