رياضة | فايلر يرفض رحيل محمد محمود

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض رحيل محمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للأهلي حدد موقفه النهائي من العروض التي تلقاها نجم الفريق محمد محمود وذلك تمهيدًا لرحيله عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر عن رفضه التام لرحيل محمد محمود في الفترة المقبلة.

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وقامت ثلاثة أندية بالتقدم بعروض من أجل الحصول على خدمات محمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة ولكن أكدت اللجنة أن محمد محمود سيكون البديل الأول لمحمد مجدي أفشة خاصة أن فايلر يرفض استمرار صالح جمعة.

وقام محمد محمود بإنهاء برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض له في شهر أكتوبر الماضي وأصبح جاهزا للعودة إلى المباريات بشكل نهائي.

وكان محمد محمود قد شارك في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر في الأيام القليلة الماضية بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.