رياضة | فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي على عدد من أسماء اللاعبين المعارين لعودتهم مرة اخري، لتدعيم لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر فايلر استعادة خدمات الثلاثي، عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلي بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري.

Advertisements

وأول العائدين محمد شريف لاعب الفريق والمعار لصفوف نادي إنبي من العودة مجددًا لصفوف المارد الأحمر خاصة بعد تألقه فى الفريق البترولي وتسجيله 9 أهداف هذا الموسم.

كما استقر على عودة أكرم توفيق لاعب الأهلي والمعار لفريق الجونة من العودة خاصة بعد رحيل حسام عاشور قائد الفريق عن خط وسط القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

بجانب عمار حمدي، المعار لصفوف فريق طلائع الجيش، بسبب إحتياج النادي الأهلي إلى صانع ألعاب بجانب محمد مجدي أفشه، لعدم إقتناع السويسري بخدمات اللاعب صالح جمعه.