رياضة | مازيمبي يكشف عن مصير موليكا والعروض المقدمة لضمه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مازيمبي يكشف عن مصير موليكا والعروض المقدمة لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فريدريك كيتنجي المدير الرياضي لنادي مازيمبي، عن مصير هدف الأهلي خلال الفترة المقبلة، لاعب الفريق الكونغولي الأول لكرة القدم جاكسون موليكا.

وكان أبدى اللاعب رغبته في الاحتراف الأوروبي عن الانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي تتوافق مع رئيس ناديه.

وقال كيتنجي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مازيمبي، "تلقينا اتصالا من نادي مسكورن البلجيكي لضم موليكا، منذ عدة أيام".

وتابع، "كنا ندرس العرض البلجيكي ولكن بعد ذلك علمنا أن النادي يتفاوض من الباطن لصالح نادي ليل بسبب الشراكة بين الناديين".

واردف، "قمنا بإبلاغ وكيل اللاعب أننا لن نتعامل مع موسكورن وطالبنا التفاوض مع ليل مباشرة لأن هذه الطريقة لا تعجبنا، وهو ما حدث بالفعل".

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وأكد أنه تم تحديد الأسبوع المقبل كموعد لبدء التفاوض مع نادي ليل الفرنسي بشأن الحصول على خدمات موليك.

وأشار إلى أن النادي الكونغولي لا يهمه فكرة انتقال موليكا، إلى نادي ليل الفرنسي ومن ثم إعارته بعد ذلك لموسكورن أو بوافيستا البرتغالي.

وشدد المدير الرياضي لنادي مازيمبي على أن ما يهم ناديه هو وضوح التفاوض والوصول لحل يرضي الطرفين.

واستكمل، "لم نتلق أي محادثات من أي ناد آخر بشكل رسمي، حتى لانس الفرنسي لم يتحدث معنا بشكل رسمي ولكن كانت هناك تسريبات بشأن ذلك".

وأوضح أن النادي لا يفكر حاليا في المطالب المادية، ولكن التفكير في إيجاد ظروف جيدة دون تحايل أو تهرب وأن يكون الأمر بعيدا عن تأثير الوسطاء والوكلاء، ما نريده هو الشفافية.