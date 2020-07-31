رياضة | تطورات انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد هذا الأسبوع تطورات مثيرة بشأن انتقال اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني لنظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتعزيز خط هجوم الشياطين الحمر بالموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية وألمانيا أن المفاوضات الرسمية قد بدأت بين مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند بشأن انتقـال سانشو لصفوف النادى الإنجليزي هذا الصيف بناءا على رغبة من أولي جونر سولشير المدير الفني للفريق الإنجليزي.

وأضافت التقارير أن المفاوضات تركّزت حول قيمة الصفقة وآلية الدفـع بين الفريقين بعد الرغبة القوية التي أظهرها النادى الإنجليزي فى ضم اللاعب.

وتألق سانشو بقوة هذا الموسم فى بطولة الدوري الألماني الممتاز مع فريق بوروسيا دورتموند ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية أبرزها مانسشتر يونايتد وليفربول بالإضافة إلي تشيلسي الإنجليزي.