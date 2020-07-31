شكرا لقرائتكم تعرف على إجراءات كارتيرون لتجهيز لاعبى الزمالك لعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الزمالك لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون أمام الأبيض مباراة هامة فى افتتاح منافسات المسابقة المحلية عقب استئنافها، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى استعداداته لخوض مواجهته المرتقبة أمام الرجاء البيضاوى المغربى فى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، لذا حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على تجهيز لاعبيه جيدًا خلال فترة التوقف الأخيرة استعدادا للمرحلة المقبلة، ويستعرض "اليوم السابع" 3 إجراءات اتبعها كارتيرون لتجهيز الزمالك فى زمن كورونا.





- تدريبات منزلية للتغلب على ملل عزل كورونا



جاءت البداية بوضع وضع الفرنسى كارتيرون برنامجًا تدريبيًا للاعبى الزمالك أثناء وجودهم فى فترة العزل المنزلى بعد تعليق المنافسات الرياضية، وذلك فى ظل متابعته المتواصلة لهم حيث شمل البرنامج الذى وضعه لهم وجود حصة جرى خاصة بكل لاعب بصفة يومية، وذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى خضع لها اللاعبين فى هذه الفترة، وذلك حتى يضمن حفاظهم على لياقتهم البدنية ومستواهم البدنى تحسبًا لاستئناف النشاط الرياضى وعودة التدريبات فى أى وقت، كما حرص اللاعبين وقتها على استخدام الأدوات الخاصة بهم للتدريب فى منازلهم أو فى الملاعب القريبة منهم بعد إجراء عمليات التعقيم لها لأداء بعض التدريبات والجرى، للحفاظ على لياقتهم البدنية.

- 5 مباريات ودية لتجهيز لاعبى الزمالك



وضع الفرنسى باتريس كارتيرون خطته لخوض 5 مباريات ودية خلال معسكر الإعداد لتجهيز لاعبى الزمالك للعودة للمنافسات مُجددًا وكانت البداية بخوض مباراة ودية أمام سموحة فى المباراة التى أقيمت على ملعب إقامة الفريق بفندق برج العرب، وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن معسكر الزمالك ببرج العرب.

ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد، على ستاد برج العرب.

كما واجه الزمالك نظيره وادى دجلة فى مباراة ودية ثالثة ضمن معسكر الفريق استعدادا لاستكمل منافسات الدورى الممتاز، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء حيث فاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد.

وخاض الزمالك مباراة ودية رابعة أمام فريق طنطا وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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وأخيرًا واجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.





- معسكرات مغلقة لتأمين اللاعبين



اتبع الجهاز الفنى والإدارى للزمالك، أسلوبًا خاصا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث حرص على إقامة اللاعبين فى معسكرات مغلقة على أن يبقى كل لاعب فى غرفة مفردة تجنبًا لانتشار العدوى، وكان المعسكر الأول استمر لمدة 14 يومًا ببرج العرب شهد خوض مباراتى سموحة وبيراميدز الوديتين، ثم عاد إلى القاهرة وسافر مرة أخرى إلى الإسكندرية قبل أن يختتم معسكره ببرج العرب بودية طلائع الجيش، حتى يمنح اللاعبين إجازة لمدة يومين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

وتحدد أن يكون ثالث معسكر مغلق للزمالك، بداية من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك بأحد فنادق مدينة برج العرب على أن يستمر حتى عودة بطولة الدورى الممتاز يوم 6 من شهر أغسطس المقبل.