ورشة النظام الأساسي لليد الأربعاء.. والعمومية 12 أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

في أول رد فعل لاتحاد اليد بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي لم تنجز شيئاً، أعلن الاتحاد عقد ورشة عمل لمراجعة الصيغة القانونية النهائية للنظام الأساسي الجديد للاتحاد، يوم الأربعاء، المقبل.

جاء ذلك بعد أن انفض سامر الجمعية العمومية غير العادية من دون تحقيق الهدف الذي من أجله عقدت وتحدد لورشة العمل أن تكون، الأربعاء المقبل.

وطلب اتحاد اليد من كل ناد تحديد ممثله في الورشة، وضمّن الاتحاد دعوته للأندية فقرة بين قوسين (يفضل أن يكون ذا خلفية قانونية)، في موعد أقصاه، الاثنين 3 أغسطس/ آب، كما تضمن تعميم اتحاد اليد توجيه الدعوة للأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها، الأربعاء، 12 أغسطس/ آب.

يذكر أن اتحاد اليد كان شكّل لجنة خلال الجمعية العمومية برئاسة محمد علي العامري، للإشراف على تعديل النظام الأساسي، وأعلن العامري أمام الجمعية العمومية عن استعانته بالقانوني حمدان الزيودي، وحسن المرزوقي الزيودي، ومحمد كاهور، وعضو خامس، لم يتم الإعلان عنه، حسبما أشار «الخليج الرياضي»، امس الأول الأربعاء، ولكن في اليوم التالي للجمعية العمومية، وهو أمس الخميس، تغير قرار الاتحاد من لجنة تعديل النظام الأساسي إلى ورشة عمل لتعديل النظام الأساسي.

وطرح الدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي تساؤلاً، وقال: ما هي المرجعية لاتحاداتنا الرياضية «الهيئة أم اللجنة الأولمبية)؟ وقال: عند قيام اتحاداتنا الرياضية بوضع مشاريع النظم الأساسية للاتحادات الرياضية يجب أن يتم ذلك بحضور ومشاركة كل أصحاب العلاقة والاختصاص مثل الهيئة، واللجنة الأولمبية، والأندية، الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد المعني بكل لعبة، فهل يعقل أن نضع نظاماً أساسياً من دون مشاركة وعلم الهيئة، أو اللجنة الأولمبية؟

وأكد أنه يجب أن يكون للجهة المعنية علم بتفاصيل النظام الأساسي لكل اتحاد قبل اعتماده من الجمعية العمومية التي تعتبر الجهة التشريعية لكل اتحاد.

وأضاف: «نحن نطرح كل هذه التساؤلات حماية لاتحاداتنا ورياضتنا بصفة عامة، كي نتجنب التداخل في الاختصاصات لكل طرف، ونريد أن يكون كل شيء واضحاً، ومحدداً، كيف ندرج الهيئة أو اللجنة الأولمبية في بعض المواد من دون علمها، أو مشاركتها في وضع النظام الأساسي؟».

ونوه الدكتور ماجد إلى نقطة مهمة، وقال: «أتمنى من اتحاداتنا الرياضية عند وضع نظمها الأساسية أن تكون هذه النظم متوافقة مع نظم ولوائح الاتحادات الدولية (كل حسب اتحاده)، من منطلق المصلحة العامة للرياضة في الدولة».

من جانبه، أشاد عبدالله حسن الدرمكي، ممثل نادي اتحاد كلباء ومشرف الألعاب الجماعية في قلعة النمور في الجمعية العمومية، بالتنوير الذي قدمه ممثل نادي الوصل محمد علي العامري، وقال: «ساهمت مداخلاته وملاحظاته في إنقاذ الموقف، خصوصاً في ما يتعلق بالتوضيح الوافي الخاص بالوزن التصويتي الذي يعتبر بدعة انتخابية في حال العمل به».

وقال الدرمكي: «كيف تكون هناك أفضلية لناد على آخر في التصويت طالما أن كل الأندية منضوية تحت لواء اتحاد واحد، وتلعب في ملعب واحد، وفي دوري واحد، وتنافس على كأس واحد»، مشيراً إلى أن العامري أكد للجميع أن كل الأندية سواسية أمام صندوق الاقتراع.



مؤشر للانتخابات القادمة

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وأشار العديد من المراقبين إلى أن عملية التصويت التي تمت في عمومية اليد غير العادية، في ما يخص إجراء الانتخابات بلائحة 2016 وإرجاء النظام الأساسي للاتحاد الجديد، والتي انتهت 10 مقابل 6، كشفت البوصلة التي ستسير عليها العملية الانتخابية القادمة في اتحاد اليد من خلال عملية التصويت التي تعتبر مؤشراً للانتخابات الخاصة باتحاد لعبة الأقوياء.

والسؤال الآن، هل تسير البوصلة في نفس الاتجاه دون تحدث متغيرات في الأيام القادمة، فقد صوتت أندية الشارقة والعين والوحدة واتحاد كلباء وخورفكان والخليج والمدام والذيد والبطائح ودبا الحصن لمصلحة تأجيل النظام الأساسي للاتحاد القادم، وإجراء الانتخابات بنظام لائحة انتخابات 2016 وذلك بطلب من رئيس الاتحاد محمد عبدالكريم جلفار رئيس الجلسة.