جلفار يرأس ورشة كرة اليد وليس العامري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو



اكد مصدر في إتحاد الإمارات لكرة اليد عن إلغاء كافة الأمور التي تمت في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في فيستيفال سيتي في دبي أمس، وبالتالي لن يكون محمد العامري رئيساً للجنة إعداد وتعديل النظام الأساسي للاتحاد بعد ان تم إستبدال المقترح بعقد ورشة عمل تشارك فيها الأندية حسب تعميم الاتحاد لأنديته، وسيرأس الورشة محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد كرة اليد .

وبذلك يعتبر قرار الجمعية بان يكون محمد العامري رئيساً للجنة الاشراف على اتحاد اليد لاغياً ،وسيتم اعتماد رئيس لجنة المنتخبات في الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد يوم 12 أغطسس،آب بالإضافة إلى تشكيل لجان الطعون وغيرها.