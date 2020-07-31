هل يستعيد النصر مايكون قبل الديربي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



أكدت مصادر اليوم الخميس أن النصر السعودي قد يستعيد مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا قبل موقعة "الديربي" التي تجمعه بغريمه الهلال الأربعاء المقبل ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يستأنف مجدداً الثلاثاء المقبل.

وطبقا للمصادر نجح مايكون المتواجد في تركيا رفقة وكيل أعماله في التوصل لتسوية مع غلطة سراي الذي يرتبط مع اللاعب بعقد حتى نهاية الموسم المقبل ،وسيتم بموجب التسوية بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب إلى النادي السعودي نظير 1.7 مليون يورو ليتمكن مايكون بعدها من التوقيع للنصر قبل الثالث من أغسطس /آب وهو الموعد الأخير الذي أقرته لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى تعتمد العقود الممددة حتى نهاية الموسم.

إلى ذلك فاز النصر على الدرعية 2-1 في آخر تجربة ودية للأول قبل لقاء غريمه الهلال الأربعاء المقبل في ديربي العاصمة ،وأحرز خالد الغنام القادم من القادسية في الميركاتو الشتوي هدفي الانتصار الصفر الذي جاء بعد 24 ساعة من خسارة النصر لوديته أمام الرائد 2-3.

على صعيد آخر،عاد البرازيلي جوزيه دي سوزا متوسط ميدان أهلي جدة لتدريبات فريقه بعد أن سمح له الأطباء بذلك عقب التأكد من شفائه من فيروس كورونا الذي داهمه في يونيو /حزيران الماضي.

وخضع سوزا صاحب 31 عاماً للفحص عند عودته إلى جدة قبل أيام، بيد أن النتيجة كانت إيجابية ما حد بالنادي الجداوي لإعادة الفحص بعد أيام حيث تبين تعافيه التام.

إلى ذلك عقدت إدارة الأهلي اجتماعاً مع طارق كيال المدير السابق للمنتخب السعودي والمشرف السابق على الفريق الأهلاوي من أجل إقناعه بالانضمام إلى إدارة الفريق الكروي في المرحلة المقبلة،ولم يصدر النادي نتيجة ذلك الاجتماع في حين تشير مصادر مقربة من الكيال أنه يرفض التواجد الرسمي ويفضل أن يكون دوره استشارياً عن بعد