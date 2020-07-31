اتحاد الجوجيتسو يطلق المعسكر الصيفي الثاني الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق المعسكر الصيفي الثاني تحت إشرافه، وبتنظيم مجموعة ( Ajp) الرؤية العالمية للاستثمار، خلال الفترة من 2 وحتى 23 أغسطس/آب المقبل بأبوظبي؛ ليتيح لعشاق هذه الرياضة فرصة التدريب تحت إشراف نخبة من المدربين أصحاب الخبرة الطويلة في مجال اللعبة.

وتبدأ فعاليات المعسكر من خلال التجمع بفندق نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، الذي سيشهد إجراء الفحوص الطبية على اللاعبين والمدربين وكل المنظمين؛ من أجل الاطمئنان عليهم، قبل البدء في حصص التدريب المدرجة ضمن برنامج المعسكر.

وسلّط مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الضوء على التزام الاتحاد بتوفير أفضل بيئة تدريبية، وتقديم منصة تأهيل مميزة للرياضيين الناشئين بإشراف نخبة المدربين، وقال: «حقق المعسكر الصيفي الأول كل أهدافه، ولقي إشادة من الجميع، وشهد تفاعلاً كبيراً بين فريق التدريب واللاعبين، وقد شجعنا هذا النجاح على إطلاق المعسكر الثاني؛ حيث تم إعداد كل شيء على أفضل صورة بما في ذلك تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، وإعداد جداول التدريب بما يضمن انضمام اللاعبين من مستويات مختلفة إلى وحدات تدريب محددة، تساعدهم في عملية تطوير مهاراتهم».

وعن الفئات المستهدفة يقول المنهالي: «يفتح المعسكر أبوابه للاعبين ممن تتجاوز أعمارهم 12 عاماً وحتى سن الـ35 عاماً في كل الفئات والأحزمة، وسيخضع جميع المقاتلين وفرق التدريب لاختبار لفحوص «كوفيد-19» عند الوصول، وبشكل دوري مستمر طوال فترة المعسكر، مع تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد في اتحاد الجوجيتسو بشكل دقيق يضمن تعقيم ملاعب التدريب، ومراكز الترفيه، ومطاعم الفندق، وحافلات نقل اللاعبين».