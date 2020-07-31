جافيريا يقود فريق الإمارات للفوز في جولة بورجوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فريق الإمارات فوزاً جديداً استهل فيه موسم السباقات بعد توقفه لأشهر؛ حيث فاز الكولومبي فيرناندو جافيريا في المرحلة الثانية من جولة بورجوس التي امتدت على مسافة 168 كم من كاستروجيريز إلى فيادييغو، متقدماً على منافسه أرنو ديمار (جروبما-إف دي جاي) الذي حل ثانياً، والدراج سام بينيت (كويك ستيب) الذي احتل المركز الثالث.

وكان فريق الإمارات قد حافظ على تنوع أدائه خلال المرحلة؛ حيث اضطر إلى تقليص عدد دراجيه المشاركين، إلا أن ذلك لم يؤثر في أداء جافيريا الذي حقق فوزاً مستحقاً في المرحلة.

وقال جافيريا: «شاركنا في السباق بتشكيلة صغيرة بشكل استثنائي، حيث اضطررنا إلى الاستغناء عن ثلاثة دراجين متخصصين بسباقات السرعة، وبالتالي لم نتمكن من التقدم بادئ الأمر، لكننا اعتمدنا في نهاية السباق على قوتنا وبعض الحظ للانطلاق في سباق السرعة وتحقيق الفوز، أتوجه بالشكر إلى زملائي في الفريق الذين لم يبخلوا عليّ بدعمهم طوال السباق، وساعدوني لكي أحقق هذا الفوز».

وتنطلق المرحلة الثالثة من الجولة من بلدة سارجينتيس دي لا لورا وصولاً إلى خط النهاية في بيكون بلانكو على مسافة 150كم، وهي مرحلة مناسبة للدراجين المتخصصين بسباقات التسلق.