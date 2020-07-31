شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف الطيران تؤجل وصول بابل إلى القاهرة للتوقيع للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالت ظروف الطيران، وتعليق الرحلات الجوية بين بعض البلدان، بسبب جائحة كورونا، دون وصول الانجولي، اري بابل، للزمالك، للخضوع للكشف الطبي تمهيداً لإرتداؤه الفانلة البيضاء.

واستعجل مسؤولو الزمالك، الأنجولي اري بابل، الوصول إلى القاهرة، من اجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيداً لإرتداؤه الفانلة البيضاء، بعدما ابدي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، إعجابه بقدراته الفنية والبدنية.

ورشح مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، خمس صفقات، للإنتقال للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه القي الكرة في ملعب باتريس كارتيرون، لتحديد الملائم منهم للفريق، وفقاً لإحتياجاته خلال الفترة المقبلة، ومن بينهم الأنجولي اري بابل.