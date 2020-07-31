شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب مليوني دولار لبيع «كاسنجو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، مليوني دولار للموافقة على بيع كاسنجو.

وتلقي مجلس الزمالك، عدة عروض، بشأن احتراف اللاعب، في احد الدوريات العربية، بداية من الموسم المقبل.

وابدي كاسنجو، رغبته في خوض تجربة الاحتراف خلال الموسم المقبل، ولو حتي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.