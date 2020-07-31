«كارتيرون» يبحث عن وديتين لتجهيز «بن شرقي وأوناجم»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من الجهاز الإداري البحث عن وديتين لخوضهما بعد إجازة العيد في الإسكندرية.
ويرغب كارتيرون، في تجهيز الثنائي اشرف بن شرقي، ومحمد اوناجم، والوقوف على مستواهما الفني، من خلال الدفع بهما في بعض الأوقات في المبارايتين الوديتين.
وينتظر ان يصل الثنائي، من المغرب اليوم، بعد ان غابوا عن الفريق طوال القترة المنقضية بسبب الإجراءات الاحترازية، التي أدت لتعطيل الرحلات الجوية.
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