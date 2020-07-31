شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده.. رقم قياسي تاريخي لكارتيرون في أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل اليوم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، بعيد ميلاده الخمسين.

وكان كارتيرون، قد تولى تدريب الزمالك مع نهاية عام 2019، محققاً قيادة الفريق لتتويجين تاريخيين في غضون 6 أيام فقط، بالظفر بلقبي السوبر المصري والأفريقي.

ويعتبر كارتيرون واحداً من القلائل الذين قاموا بتدريب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث خاض تحربة فنية مع الفريق الأحمر في عام 2018، فضلاً عن توليه تدريب دجلة قبل 4 سنوات ماضية.

كارتيرون، هو المدير الفني الوحيد في تاريخ دوري أبطال أفريقيا خلال الألفية الحالية الذي قاد فريق للفوز ذهاباً إياباً بنهائي المسابقة، وذلك خلال ولايته لمازيمبي الكونغولي، حيث قاد فريق «الغربان» للفوز على اتحاد الجزائر بملعب الأخير ذهاباً بنتيجة 2/1 قبل أن يعود ويقود مازيمبي لثنائية نظيفة في الاياب بالكونغو ومن ثم معانقة الأميرة السمراء، محققاً رقماً قياسياً لازال صامداً بإسمه.

كما يعد الفرنسي هو ثاني مدير فني في تاريخ أفريقيا ينجح في تحقيق السوبر مع فريقين مختلفين بعد انجاز فوزي البنزرتي المدير الفني التونسي، وحقق كارتيرون سوبر أفريقيا في نسختين متتاليتين على حساب الترجي الأولى في 2019 مع الرجاء والثانية في 2020 خلال قيادته الحالية للزمالك.

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