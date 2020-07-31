شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يهدد باستبعاد المقصرين من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الفرنسي جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، انذار شديد اللهجة، للاعبي الفريق الكروي الأول للإسماعيلي، وحذرهم من عدم الالتزام بتنفيذ تعليماته خلال إجازة عيد الاضحي.

واصدر جوميز، فرمان للاعبيه، بإلتزام بعدم السهر في الإجازة لما بعد الساعة الحادية عشر مساءً للحفاظ على كامل لياقتهم الذهنية عند العودة للتدريبات، فضلاً عن تحذيرهم من الالتزام بالحفاظ على اوزانهم المثالية التي وصلو اليها مؤخرا.

وشدد جوميز، على لاعبيه بأنه سيجري قياسات فنية وبدنية، عقب عودتهم من الاجازة، وسيكون الاستبعاد مصير، من يثبت مخالفته للتعليمات.