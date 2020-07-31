شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يطلب شراء أحمد أبوالفتوح نهائيًا من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب نادي سموحه، شراء احمدابو الفتوح، الظهير الايسر، نهائياً من الزمالك، خصوصاً وانه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق.
واعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، الغاؤه فكرة الاعارات بداية من الموسم المقبل.
وينتظر ان يحسم باتريس كارتيرون، موقفه من اللاعب، سواء بإعادته لصفوف الفريق، أو الموافقة على بيعه.
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