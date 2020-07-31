شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يرفض البقاء في الاتحاد ويتمسك بالعودة إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك أحمد رفعت، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، والمعار للاتحاد السكندري، بالعودة للزمالك بداية من الموسم المقبل.

وأبدى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، رغبته في إعادة اللاعب، لصفوف الفريق، بعدما ظهوره بمستوي متميز مع الاتحاد.

وأجرى مسؤولو الاتحاد، عدة اتصالات مع المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، لمحاولة إقناعه بتمديد اعارة اللاعب، لموسم مقبل، أو شراؤه نهائياً، إلا أن رفعت أبدى لرئيس النادي، رغبته في العودة للزمالك.