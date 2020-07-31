شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لتحديد موعد عودة «عبدالعزيز» لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، اشعة جديدة، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

واجري عبدالعزيز، جراحة قطع في الرباط الصليبي، في المانيا، غاب على اثرها عن الفريق طوال الموسم الحالي.

ووفقاً للدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق، فإن عبدالعزيز، سيكون جاهز للمشاركة في المباريات، بعد ثلاثة اشهر على اقصي تقدير.