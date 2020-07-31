شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يرفض إعارة أسامة فيصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، اعارة أسامة فيصل، مهاجم الفريق الصاعد، بداية من الموسم المقبل.

وتلقي الزمالك، اكثر من عرض لإستعارة اللاعب، بداية من الموسم المقبل، بعد ظهوره بمستوي متميز مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وشدد كارتيرون، على ان فيصل، سيكون من الركائز الأساسية، التي سيعتمد عليها في المستقبل القريب، ووجوده مع الفريق خلال الفترة المقبلة امر في غاية الأهمية.