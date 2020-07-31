شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباما» يجدد عقده مع الزمالك ثلاث مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، لإتفاق مع يوسف أوباما، مهاجم الفريق الكروي الأول، على تجديد عقده مع الفريق لموسمين مقبلين.

وابدي اللاعب، خلال الجلسة التي جمعته مع امير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة، موافقته على تمديد عقده مع الفريق دون اية شروط، نافياً دخوله في اية مفاوضات مع اياً من الأندية المصرية.

وينتظر ان يعلن مجلس إدارة الزمالك، عن تمديد تعاقد أوباما، في مؤتمر الإعلان عن الصفقات الجديدة، التي قطع الزمالك، شوطاً كبيراً في اتمامها.