شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوثق عقد «كارتيرون» في اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهي مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، من توثيق عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، في اتحاد الكرة.
وجدد الزمالك، عقد كارتيرون، لمدة موسم جديد، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، رغم تلقي المدير الفني، اكثر من عرض لكنه تمسك بإستكمال مسيرته الناجحة مع القلعة البيضاء.
وينتظر ان يتقدم كارتيرون، لمجلس الإدارة، بتقرير مفصل عن الفترة التي قضاها مع الفريق، يتضمن موقفه من اللاعبين المعارين لأندية أخرى.
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