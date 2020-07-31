شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يروي كواليس لعنة العارضة قبل انتقاله للأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - روى حسين الشحات، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، كواليس مشواره مع فريق مصر المقاصة قبل ارتداء القميص الأحمر في يناير من العام الماضي.

وقال الشحات خلال مداخلة هاتفية لقناة الأهلي:«في أول موسم لي بصفوف المقاصة عانيت من سوء حظ غريب».

وأوضح:«مع كل مباراة كانت العارضة تتصدى لتصويبة أو أكثر لي، واستمر الأمر في عدة مباريات».

وداعب أحمد الشيخ زميله بالأهلي قائلاً:«أكيد كان عليك ندر أو عمل واتفك».

وأنهى الشحات تصريحاته مشيداً باحمد الشيخ وبإمكانياته التهديفية وقدراته الفنية التي تظهر دائماً مع مشاركته في مباريات الأهلي.

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