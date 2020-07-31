أستون فيلا يصدم تريزيجيه ويتجاهل دوره في البقاء بالدوري الإنجليزي ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجاهل الحساب الرسمي لنادي استون فيلا الانجليزي، الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، من ذكره ضمن اللاعبين الأفضل للفريق بالموسم المنصرم.
وأعلن حساب استون فيلا الرسمي عبر تويتر عن استفتاء لجماهير النادي من خلال اختيار 4 أسماء من نجوم الفريق، فاتحاً التصوييت لأنصار النادي من أجل اختيار اللاعب الأفضل.
وتضمنت القائمة الرباعي جاك جريليش، تيرون مينجز، دوجلاس لويز وإزري كونسا.
وكان تريزيجيه قد سجل 7 أهداف بقميص استون فيلا هذا الموسم، منهم 3 أهداف مع المنعطف الأخير من عمر مسابقة الدوري الانجليزي ساهموا بشكل رئيسي في بقاء الفريق ضمن أندية البريمييرليج.
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