شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثي يوافق علي شروط الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق التونسي حمزة المثلوثي، على شروط الزمالك، من أجل إتمام صفقة ضمه لصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

واشترط الزمالك، توقيع اللاعب، على عقد مدته ثلاث مواسم، دون وجود أي شروط جزائية، تسمح للاعب بخوض تجربة الاحتراف في حالة تلقيه عرض مغري بعد موسم من تواجده بالزمالك.

ولاقي طلب اللاعب، رفضاً قاطعاً من مسؤولي الزمالك، وتمسكوا بأن يكون العقد دون أي شروط، وينتظر ان يتم إتمام الصفقة بعد إجازة عيد الاضحي.