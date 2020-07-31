شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: فايلر يُذكرني بإيهاب جلال.. وسأحلق شعري عند تتويج الأهلي بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى أحمد الشيخ، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، على مدربه السابق بصفوف مصر المقاصة إيهاب جلال، مشيراً إلى أنه صاخب بصمة واضحة في مسيرته الكروية.
وقال الشيخ في تصريحات لقناة الأهلي:«إيهاب جلال مثل والدي، ويتعامل مع كل اللاعبين بشكل نفسي مميز، وتعلمت منه الكثير».
وواصل:«فايلر يشبه إيهاب جلال في الذكاء، وفي التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين».
وعن «النيولوك» الذي ظهر به مؤخراً قال الشيخ:«هناك كثيرون لم يعرفوني بعد تغيير تسريحة شعري، وسأتركه كذلك حتى تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، سأقرر بعدها حلق شعري».
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