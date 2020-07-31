تعرف على أخطار الإفراط فى تناول اللحوم للرياضين

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جدة - عمرو شويل يعد أكل اللحوم من أبرز عادات عيد الأضحى سواء عن طريق الفتة التى تحرص الأسرة المصرية على تناولها أول أيام العيد أوفى وقفة عرفات أو المشويات فى ظل الحرص على ذبح الأضحية و العزومات الأسرية .
ولا يختلف الرياضين عن غيرهم فى الطقوس، حيث أنهم يحرصون أيضا على التمسك بهذه العادات فى عطلات العيد مع أسرهم و لكن تناول الرياضيين للحمة بكميات كبيرة يسبب أضرار من الناحية الطبية ، خاصة مع إقتراب إستئناف الدورى الممتاز شهر أغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر .
ويرصد "الخليج 365" أبرز أضرار تناول اللحوم بكثرة على الرياضيين، وفقا لدكتور المنتخب السابق طارق سليمان كالتالى :
تسبب كثرة تناول اللحمة فى إصابة الرياضيين بـ ألام المفاصل.
تسبب ألام العضلات .
تتسبب فى زيادة حمض اليوريك أسيد.
كما تتسبب فى زيادة الحمل على الكبد .
فيما تتسبب أيضا فى الإصابة بألام المعدة .
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