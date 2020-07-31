شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ: قعدت يومين مش بنام بعد انتقالى إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف أحمد الشيخ جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى حالة السعادة التي مر بها وقت توقيع عقود انضمامه للقلعة الحمراء مؤكدا أن النوم فارقه لمدة يومين من فرط ما شعر به من السعادة قائلا :" كنت حاسس نفسى طاير".

قال الشيخ خلال حواره مع قناة الأهلى إنه لم يمكن يصدق أمر انتقاله للقلعة الحمراء مؤكدا أنه شعر برهبة غير طبيعية وصفها بأنها جعلته طائرا من الفرحة مضيفا :" واللحظة اللي دخلت فيها النادي عم حارث كان أول واحد استقبلني في النادي".

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وتحدث الشيخ عن علاقته بجمهور الأهلى قائلا:" عندما ينتقدنى الجمهور في كرة القدم لا أحزن ولكن عندما يصل الأمر إلى حياتى الشخصية لا أسمح بذلك لأنى تعبت كثيرا حتى أصل إلى ما أنا عليه ألان مع الأهلى".

تابع "الإيقاف أثر على بدايتي مع الأهلي، لكن المشاكل التي حدثت كان لها تأثير سلبي، وفي بداية الأمر داخل غرف خلع الملابس كانت الرهبة كبيرة، شاهدت نجوم كبار والتعامل معهم مختلف للغاية وساعدوني على تجاوز الرهبة سريعًا."