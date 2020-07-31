شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ: هحلق شعري حال فوز الأهلى ببطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد الشيخ، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس العزل المنزلى التي تسبب به فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن الوباء العالمى أجبره على تطويل شعره لافتا إلى أنه لم يخرج منذ منزله طول فترة العزل مشيرا إلى أنه لم يذهب إلى "الحلاق" حتى لايؤذى أسرته.

أضاف الشيخ، خلال حواره لقناة الأهلى :"بعد نزولي للتدريبات ومشاركتي مع الفريق في المباريات الودية، ظهرت بمستوى جيد للغاية، لذلك فضلت الاستمرار على هذا الشكل لفترة وٍسأقص شعري بعد فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدا:"جميع اللاعبين لديهم اصرار كبير على الفوز بالبطولة.

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وتحدث الشيخ، عن بداياته مع كرة القدم قائلا:" أصدقائى أو من شجعونى لخوض اختبارات الأندية وبدأت مسيرتى مع نادى تليفونات بنى سويف ثم صعدت معهم إلى الدوري الممتاز ولكنى لم أشارك مع الفريق".