شكرا لقرائتكم عقوبات مشددة على أى لاعب فى الإنتاج الحربى يصاب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى لاعبيه بتوقيع عقوبات مشددة على أى لاعب يتعرض للإصابة مجدداً بفيروس كورونا بغية الزام اللاعبين بعدم التهاون والالتزام بتشديد الاجراءات الاحترازية حتى لايتكرر الموقف الذى تعرض له الفريق بإصابة 18 لاعباً دفعة واحدة بالفيروس اللعين لاسيما قبل عودة بطولة الدوري ، وانتهى مسئولو الإنتاج الحربى من تركيب بوابات التعقيم وقياس الحرارة على مدخل النادي قبل بدء عودة اللاعبين للتدريبات مرة أخرى لمواجهات تداعيات انتشار فيروس كورونا.

أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تلقيه إخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يفيد بتعافى مختار مختار المدير الفنى للفريق من فيروس كورونا، وكذلك مدرب وتسعة لاعبين آخرين ليصبح إجمالى الحالات الإيجايبة بالفريق 7 حالات فقط، ومن المقرر أن يخضعون لمسحة جديدة لحسم مصيرهم.

وأكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الانتاج الحربى، أن حالة مختار مختار المدير الفنى للفريق باتت مستقرة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مسحة تأكيدية له و9 لاعبين أخرين للتأكد من التعافى بشكل نهائى من كورونا قبل نزول التدريبات الجماعية استعدادا لإستئناف الدورى.

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وقال مهدى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إنه طلب من اتحاد الكرة بشكل ودى تأجيل أول مباراتين له بالدورى بسبب الاصابات العديدة بين اللاعبين بالكورونا من بينهم حارسين مرمى، وهو ما يجعل خوض مباريات الدورى فى مواعيدها أمرا صعبا، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يرد عليه حتى الأن.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.