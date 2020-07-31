عبدالملك جاني: نبذل أقصى الجهود لمواكبة الحركة الرياضية العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

توجه عبدالملك محمد جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الثقة الكبيرة والغالية باختياره ضمن أعضاء مجلس الشارقة الرياضي، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وقال: «سنعمل على وضع كل الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالارتقاء بالعمل الرياضي، وأتمنى أن نكون جميعاً عند الثقة الغالية التي أولتها لنا القيادة، وأصحاب السمو الشيوخ».

كما توجه جاني بالشكر إلى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على اختياره نائباً للرئيس، وقال: «المسؤولية جماعية، وعلينا جميعاً كمؤسسات رياضية أن نتكاتف أندية واتحادات إلى جانب اللجنة الأولمبية، والهيئة، كي نقدم عملاً مميزاً، ونرسم خريطة الطريق لمستقبل ما بعد كورونا، خصوصاً أن العالم اليوم في مفترق طرق، ونتمنى أن نحقق كل الأهداف المرسومة، وأن يكون ابن الإمارات في منصات التتويج في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، وأؤكد أننا سنبذل أقصى الجهود لمواكبة الحركة الرياضية على مستوى العالم».