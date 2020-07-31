شكرا لقرائتكم خبر عن لوبيش ينتقل إلى نيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نيس الفرنسي تعاقده مع الجناح الأيمن لإشبيلية رابع الدوري الإسباني لكرة القدم الدولي البرتغالي روني لوبيش على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع إمكانية الشراء.

وأوضح نيس الذي ضمن مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم المقبل بفضل تتويج باريس سان جيرمان بكأس فرنسا على حساب سانت إتيان (1-صفر)، أن المفاوضات بين الفريقين بخصوص إعارة لوبيش (24 عاماً) تقدمت بسرعة بمجرد انتهاء الليغا في 20 يوليو/تموز الحالي.

وأضاف أن لوبيش، أعجب بالمشروع الرياضي لباتريك فييرا مدرب نيس والمدرب السابق للبرتغالي في الفريق الرديف لمانشستر سيتي الإنجليزي (2012-2014) عندما كان الأخير في مستهل مسيرته الاحترافية.

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