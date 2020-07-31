بني ياس يضم أفضل صانع ألعاب في الدوري الأرجنتيني

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أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن اتمام التعاقد مع الارجنتيني نيكولاس خيمينيز في صفوف الفريق الاول، من دون ذكر قيمة الصفقة ومدتها، التي ذكرت مصادر من بلاد «الفضة» أنها لموسم واحد، مقابل 750 ألف دولار. ويلعب خيمبنيز (24 عاماً) كصانع ألعاب وجناح أيمن وأيسر، وقد شارك في الدوري الارجنتيني العام الماضي مع نادي ارسنال سارندي معاراً من نادي تالريس؛ حيث تم اختياره كأفضل صانع ألعاب خلال الموسم الرياضي في الأرجنتين.

كما تم اختيار خيمنيز ضمن تشكيلة الموسم المثالية في الدوري الارجنتيني لموسم 2019-2020 إلى جانب نجوم مميزين مثل تيفيز؛ وذلك بعد مشاركته في 22 مباراة، وتسجيله 7 أهداف، وصناعة 4 أهداف.