شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق جنائي مع إنفانتينو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، ضمن قضية الفساد المعقدة المعروفة ب«فيفا جيت»، وطلب الموافقة على التحقيق مع المدعي العام مايكل لاوبر.

وكانت لجنة برلمانية فتحت في مايو/أيار الماضي إجراء بشأن عزل لاوبر، المشتبه في تواطئه مع مواطنه إنفانتينو، بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين. وقدم لاوبر استقالته من منصبه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق جنائي مع إنفانتينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.