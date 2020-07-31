شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن ينفي عروض هافرتس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى باير ليفركوزن الألماني على لسان مديره الرياضي سايمون رولفس، أن يكون نجمه الواعد كاي هافرتس تلقى عروضاً حتى الآن بعدما تحدثت وسائل إعلام عن اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى، وعن قرب انتقاله إلى تشيلسي.

ويعد هافرتس (21 عاماً) الذي بإمكانه اللعب في الوسط وعلى الجناح أو الهجوم، من أبرز المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية، ويثير اهتمام تشيلسي إضافة الى العملاق البافاري بايرن ميونيخ.

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