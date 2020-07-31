فيورنتينا يجدد عقد ياكيني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم عن تجديد عقد مدربه جوسيبي ياكيني لعام واحد، ليواصل مهمته مع الفريق في الموسم القادم 2020-2021.

وحل ياكيني (56 عاماً) بديلاً لفينتشنزو مونتيلا في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ بعد تراجع الفريق إلى المركز الخامس عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.

ويحتل الفريق التوسكاني حالياً المركز العاشر في لائحة ترتيب ال«سيري أ» قبل المرحلة الختامية التي يحل فيها ضيفاً على سبال الأخير الأحد.

وقال ياكيني الذي دافع عن ألوان الفريق كلاعب خط وسط في 127 مباراة بين عامي 1989 و1994، «لفيورنتينا مكانة خاصة بالنسبة لي. كان على الدوام في قلبي».

وتابع ياكيني:آمل أن نتمكن من خلال عملنا بأن نقدم لأنفسنا ولمشجعينا بعض الأوقات الجيدة. وسبق لياكيني، البالغ من العمر 56 عاما، أن درب فرق سمبدوريا وباليرمو وساسوولو واودينيزي.

من جهته،قال مالك النادي روكو كوميسو «وصل بيبي ياكيني في وقت معقد جداً بالنسبة للفريق واستطاع النجاح رغم كل الصعوبات التي واجهها».