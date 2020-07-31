السعودية تسحب عرضها لشراء نيوكاسل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سحب عرضه لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي؛ وذلك بسبب ما سماه استغراق إجراءات نقل الملكية وقتاً أكبر مما هو متوقع.

وجاء في بيان صندوق الاستثمارات: مع التقدير العميق لمدينة نيوكاسل، توصلنا إلى قرار سحب اهتمامنا بالحصول على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

وأضاف: نفعل ذلك مع الأسف؛ حيث كنا من المتحمسين والملتزمين تماماً بالاستثمار في مدينة نيوكاسل الرائعة، ونعتقد أنه كان بإمكاننا إعادة النادي إلى موقعه التاريخي وتقاليده العريقة بما تستحقه جماهيره، وفي النهاية، خلال العملية التي طال أمدها بشكل غير متوقع، انتهت صلاحية الاتفاقية التجارية بين مجموعة الاستثمار ومالكي النادي، ولم يكن من الممكن المحافظة على فكرة الاستثمار الخاصة بنا، خاصة مع عدم الوضوح بشأن الظروف التي سيبدأ فيها الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي ستخص المباريات والتدريب والأنشطة الأخرى.

وكان الصندوق سيملك 80 في المئة من أسهم الصفقة التي كانت مقدرة قيمتها ب300 مليون جنيه استرليني (نحو 333 مليون يورو).