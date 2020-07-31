إيموبيلي يُنهي حلم ليفاندوفسكي ويُحبط رونالدو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي حظوظه في تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الإيطالي، عندما قاد فريقه لاتسيو إلى الفوز على ضيفه بريشيا 2-0، فيما أطاح كالياري ضيفه يوفنتوس بثنائية نظيفة، وسجل السويدي إبراهيموفيتش هدفين لميلان وقاده للفوز على سمبدوريا 4 1 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

ويدين لاتسيو بفوزه الثالث توالياً وال24 هذا الموسم، لهدافه إيموبيلي الذي صنع الهدف الأول للأرجنتيني خواكين كوريا (17)، وسجل الثاني في الدقيقة 82، معززاً موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 35 هدفاً.

وبات إيموبيلي، أفضل هداف إيطالي في تاريخ الدوري في موسم واحد، على بعد هدف واحد فقط من الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، والذي حققه مهاجم يوفنتوس الحالي الأرجنتيني جونزالو هيجواين مع نابولي موسم 2015-2016.

كما بات إيموبيلي المرشح الأول للفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي بعدما تقدم في السباق على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ صاحب 34 هدفاً، ويبقى البرتغالي كريستيانو رونالدو المنافس الوحيد لإيموبيلي برصيد 31 هدفاً.

وأُحبط رونالدو بعدم التسجيل في مباراة خسارة فريقه يوفنتوس أمام كالياري 0-2، ليوسع إيموبيلي الفارق إلى أربعة أهداف عن الدولي البرتغالي.

وأمن روما المركز الخامس والبطاقة الثانية المباشرة إلى«يوروبا ليج»، بعد الأولى التي ضمنها نابولي بتتويجه بلقب الكأس المحلية، بفوزه على مضيفه تورينو 3-2، وسجل لروما البوسني إدين دجيكو والمدافع الإنجليزي كريس سمولينج والغيني أمادو دياوارا من ركلة جزاء. وعزز روما موقعه في المركز الخامس برصيد 67 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام ميلان الذي سيخوض الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية الثانية بإنهائه الموسم سادساً عقب فوزه على مضيفه سمبدوريا 4 1، بفضل العملاق السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش صاحب ثنائية مع تمريرة حاسمة.

وشبه النجم السويدي نفسه، بشخصية بنجامين بوتون السينمائية، في الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار في 2008، الذي تسير فيه حياة البطل (براد بيت) الذي ولد عجوزاً بصورة معكوسة، بينما يصبح أكثر شباباً وقوة كلما تقدم في العمر.

وقال إبراهيموفيتش (38 عاماً) بعد أن رفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري منذ عودته للنادي في يناير/كانون ثان الماضي: «الناس يقولون لي إنني عجوز ومنهك، لكنني في مرحلة الإحماء فقط، أنا مثل بنجامين بوتون، لكنني كنت دوماً شاباً ولم أتقدم في العمر مطلقاً».