شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة جوائز الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

قررت رابطة دوري المحترفين السعودي إعادة الجوائز الشهرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءاً من الجولة 23 التي تنطلق الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الرابطة عن دمج الجولة القادمة مع الجولتين 21 و22 لاختيار الفائزين بجوائز شهر مارس /آذار الذي لم تستكمل جولاته بسبب تعطيل النشاط الرياضي نتيجة لتفشي فيروس كورونا ،في حين ستكون بقية الجولات السبع المتبقية من البطولة مخصصة لجائزة شهر أغسطس.

وتشمل الجوائز مدرب الشهر وأفضل حارس وأفضل لاعب ،حيث ينال كل منهم 50 ألف ريال.

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