شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يعير جناحه البرتغالي لوبيش إلى نيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نيس الفرنسي تعاقده مع الجناح الأيمن لإشبيلية رابع الدوري الإسباني لكرة القدم الدولي البرتغالي روني لوبيش على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع إمكانية الشراء.
وأوضح نيس الذي ضمن مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم المقبل بفضل تتويج باريس سان جرمان بكأس فرنسا على حساب سانت إتيان (1-صفر)، أن المفاوضات بين الفريقين بخصوص إعارة لوبيش (24 عاماً) تقدمت بسرعة بمجرد انتهاء الليغا في 20 يوليو الحالي.
وأضاف أن لوبيش، أعجب بالمشروع الرياضي لباتريك فييرا مدرب نيس والمدرب السابق للبرتغالي في الفريق الرديف لمانشستر سيتي الإنجليزي (2012-2014) عندما كان الأخير في مستهل مسيرته الاحترافية.
وسبق للوبيش اللعب في فرنسا وتحديداً قبل موسمين عندما تألق مع موناكو (2017-2018) وأسهم بحلوله وصيفاً بتسجيله 17 هدفاً مع 12 تمريرة حاسمة في 50 مباراة في مختلف المسابقات.
وانتقل لوبيش إلى إشبيلية صيف 2018 مقابل 25 مليون يورو، لكنه فشل في فرض نفسه أساسياً في التشكيلة الأندلسية، علماً بأنه لعب على سبيل الإعارة مع ليل في مناسبتين (2014-2015 و2015-2017).
وسيتم تقديم لوبيش إلى وسائل الإعلام الخميس، وسيبدأ مشواره مع النادي اعتباراً من الجمعة والمعسكر الإعدادي الثاني للفريق في النمسا حتى الثامن من أغسطس المقبل.
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