شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعود للتدريبات الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:"الخليج"
منح الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الجزيرة اللاعبين راحة لمدة 72ساعة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على ان يعود "فخرأبوظبي" إلى التدريبات يوم الأحد المقبل على الملعب الفرعي بفندق قصر الإمارات.
ويتواجد في تدريبات الفريق خاطر سبيت خاطر،لاعب الشباب 18 عاماً، ضمن تدريبات الجزيرة الجماعية، تمهيداً لمنحه الفرصة تدريجياً، للمشاركة مع الفريق الأول، وتماشياً مع سياسة إدارة نادي الجزيرة بتوفير احتياجات الفريق من اكاديمية النادي،ومنح الفرصة لصغار اللاعبين،كما ظهر في التدريبات الجماعية للجزيرة لاعب الوسط سلطان الغافري،الذي عانده الحظ في الموسم السابق بسبب الإصابة.
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