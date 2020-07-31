إيقاف لاعب منتخب لاوس مدى الحياة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس ثيفونيكساي انثافونغسا لاعب منتخب لاوس مدى الحياة، بسبب التلاعب بنتائج المباريات، وهو الثالث من هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا خلال الأشهر الماضية.

وقال الاتحاد القاري في بيان إن لجنة انضباطه اتخذت قراراً صارماً في مواجهة التلاعب في نتائج المباريات، بعدما قررت إيقاف ثيفونيكساي انثافونغسا لاعب منتخب لاوس، عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة.

ووجدت اللجنة أن اللاعب تآمر من أجل التلاعب في نتيجة المباراة الدولية الودية بين هونج كونج ولاوس بتاريخ 5 أكتوبر 2017.

وتأتي هذه الخطوة بعد إيقاف لاعبين من لاوس هما خامفينغ سايافوثي وليمبو سايسانا مدى الحياة في فبراير للتلاعب في نتيجة المباراة عينها عام 2017.

وكان نادي لاوس تويوتا أف سي أوقف من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي الرديفة للأندية عام 2018 بسبب «ترتيب والتأثير» في نتائج مبارياته في نسختي 2015 و2016.

وتحتل لاوس المركز 188 من أصل 210 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة وتعاني البنية التحتية الضعيفة والفقيرة في رياضة كرة القدم.