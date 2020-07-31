معسكر تدريب للشطرنج الآسيوي للفتيات ينطلق السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق السبت أول معسكر تدريبي في رياضة الشطرنج عبر الإنترنت للفتيات أقل من 20 سنة من كافة دول قارة آسيا، وذلك بالتعاون بين الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ولجنة الشطرنج النسائي، وصندوق التنمية بالاتحاد الدولي للشطرنج

وأكد الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن تنظيم هذا المعسكر التدريبي يأتي في إطار توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، بضرورة الاهتمام بالشطرنج النسائي واللاعبات الفتيات أقل من 20 سنة من مختلف البلدان الآسيوية، وكذلك زيادة وتنوع الأنشطة والبرامج لتنشيط الاتحادات واللاعبين خلال فترة جائحة «كورونا»، والاستفادة من الإنترنت لتطوير الأنشطة والبرامج التدريبية عن بعد، بما يحقق مصلحة اللاعبين وتأهيل الكوادر الفنية والحفاظ على جاهزيتهم.

وأضاف الدكتور عبدالله الوحشي أن هذا المعسكر التدريبي جاء تتويجاً لجهود وأنشطة الاتحاد الآسيوي للشطرنج، بعد تنظيم عدة دورات لإعداد وتأهيل الحكام والمنظمين والمدربين عبر الإنترنت، وأيضاً تنظيم عدة بطولات قارية رسمية عبر الإنترنت، وكان آخرها بطولة آسيا للمخضرمين كبار السن فوق 50 و65 سنة.

وبذلك يكون الاتحاد الآسيوي للشطرنج هو أبرز الاتحادات القارية على مستوى العالم، وأكثرها تنظيماً للأنشطة والبرامج والمسابقات عبر الإنترنت خلال الشهور الأربعة الماضية؛ حيث لم تشعر الدول الآسيوية بأي تأثير لجائحة «كورونا» على نشاط الشطرنج الآسيوي الذي تضاعف وتنوع ليؤكد تميز الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

ويستمر معسكر الشطرنج الآسيوي للفتيات على الإنترنت على مدار 20 يوماً متواصلة وبشكل يومي، بمشاركة أكثر من 55 لاعبة يمثلون كافة الدول الآسيوية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي للشطرنج؛ حيث يحق لكل دولة ترشيح لاعبة واحدة فقط.

وسيتم عقد المعسكر التدريبي عبر الإنترنت، من خلال تطبيق زووم، بمشاركة نخبة من كبار المدربين والمحاضرين على مستوى العالم، وفي مقدمتهم بطل العالم السابق فسواناثان أناند من الهند، وأسطورة التدريب أرثر يوسبوف من ألمانيا، والمجرية جوديت بولجار أفضل لاعبة في تاريخ الشطرنج العالمي، وخبير التدريب جاكوب أجارد والمدرب الدولي ليف ساخيز، والمدرب العالمي فيكتور بولوجان من مولدوفا.