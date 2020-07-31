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مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع الهولندي آكي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير في الصحف البريطانية الصادرة الخميس، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي توصل إلى اتفاق للتعاقد مع مدافع بورنموث، الهولندي ناثان آكي مقابل 41 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار).
وعانى السيتيزنز مشاكل دفاعية الموسم الفائت، فبالإضافة إلى إصابة الفرنسي ايميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي وجون ستونز في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي فانسان كومباني فراغاً كبيراً في الخط الخلفي واضطر مدرب سيتي الإسباني بيب جوارديولا إلى إشراك لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي فرنادينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة هذا الموسم.
وكان آكي انضم إلى بورنموث قادماً من عام 2017 وأعلن أكثر من ناد رغبته في التعاقد معه لا سيما بعد سقوط بورنموث إلى مصاف الدرجة الأولى.
وكان آكي الذي خاض 13 مباراة دولية مع منتخب هولندا، غاب عن المباريات الثلاث الأخير لفريقه في الدوري، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال فوز فريقه على ليستر سيتي 4-1 في الدوري المحلي.

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