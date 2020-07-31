إشادة كبيرة بنجاح ملتقى الحمرية الصيفيي الافتراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى ملتقى الحمرية الصيفي الافتراضي السادس والعشرين لعام 2020 الذي نظمه نادي الحمرية خلال شهر يوليو/ تموز، إشادة كبيرة من قبل الطلبة المشاركين وأسرهم، بعد إسدال الستار على فعالياته في ظل تقديمه للعشرات من الدورات والفعاليات والأنشطة التي حققت المتعة والفائدة.

وعبروا خلال كلمات الإشادة التي سطروا بها إعجابهم بزخم الفعاليات، عن سعادتهم بمشاركتهم في الملتقى وتنوع البرامج التي كانت كوجبة متنوعة أفادتهم خلال فترة إجازتهم وشكلت لهم منصة من الفائدة الكبيرة.

يأتي ذلك بعد أن نظم الملتقى على أيدي الخبرات التي أدارت الملتقى ونظمت أجندة متكاملة من الأنشطة ساهمت بشكل لافت في دعم الأطفال والشباب واستثمار طاقتهم وتوجيهها بهدف الارتقاء بهم، وبناء جيل مثقف وواع، والعمل في هذا النسق على دعم المواطنة والانتماء.

وأشاد حميد حسن الشامسي عضو مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، بالأصداء التي حققها الملتقى، وأوضح أن نوعية البرامج والدورات عكست حرص النادي على تحقيق استفادة المشاركين وتنمية مدارج الإبداع لديهم، مؤكداً أن النادي لن يتواني عن تنظيم مثل تلك الفعاليات الهادفة والمنتقاة لخدمة الطلبة.