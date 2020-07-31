انسحاب الأسترالية بارتي من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأسترالية، اشلي بارتي، المصنفة أولي عالمياً، انسحابها من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، والتي تنطلق في 31 أغسطس/ آب، في نيويورك، على ملاعب فلاشينج ميدوز، بسبب التخوف من فيروس كورونا المستجد.

وقالت بارتي في بيان رسمي إلى وسائل الإعلام الأسترالية، الخميس: «قررت أنا وفريقي عدم السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في دورة سينسيناتي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام».

وتم نقل دورة سينسيناتي للرجال والسيدات استثنائياً إلى نيويورك، لتقام في 20 أغسطس/ آب، وقالت بارتي: «أعشق هذين الحدثين، وهذا يعني أن قراري كان صعباً، لكن لا تزال ثمة مخاطر مرتفعة بشأن «كوفيد-19» ولا أشعر بالراحة للسفر في هذه الحالة أنا، وفريقي».

وأضافت: «أتمنى للاتحاد الأمريكي لكرة المضرب الأفضل لهاتين الدورتين وأتطلع بفارغ الصبر للعودة العام المقبل».