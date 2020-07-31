نادي دبا الحصن يختتم بنجاح فعالياته الصيفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي دبا الحصن المعسكر الرياضي الصيفي الافتراضي بحفل أقيم عن بعد، بحضور عفراء المشغوني رئيس قسم الأنشطة والمبادرات المجتمعية، وأحمد عبدالله الغصيب النقبي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، رئيس لجنة التميز والتطوير، ومحمد راشد رشود نائب رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، وألقت عفراء المشغوني رئيس قسم الأنشطة والمبادرات المجتمعية، كلمة، عبّرت عن شكرها لمجلس إدارة نادي دبا الحصن، واللجنة المنظمة على الاهتمام الكبير في تقديم فعاليات اتسمت بالتنوع الثقافي، والرياضي، والابداع، والابتكار، والتمسك بالقيم الأصيلة والتراث، والحس الوطني، بعدها ألقى أحمد عبدالله الغصيب النقبي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية كلمة أشاد فيها بالدور الذي قدمه مجلس الشارقة الرياضي في دعم الأنشطة الرياضية والثقافية في هذا المسكر، وأوضح الغصيب أن عدد الفائزين في الملتقى بلغ 35 فائزاً، وفائزة، في مختلف المسابقة المتنوعة وبلغ عدد المكرمين 112 مشاركاً، وألقت الطالبة قصايد جمعة المغني، كلمة نيابة عن زملائها المشاركين قدمت فيها الشكر لنادي دبا الحصن على احتضانهم في هذا المعسكر الذي استفادوا منه في تمنية مواهبهم والتزود بالمعلومات الثقافية والرياضية، وفي الختام تم تكريم جميع المشاركين والفائزين في المسابقات المختلفة.