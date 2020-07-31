يونس محمود مرشح محتمل لانتخابات اتحاد الكرة العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



ما زال التردد يسيطر على قائد منتخب العراق الأول لكرة القدم، النجم المعتزل يونس محمود من الترشح للمشاركة في انتخابات الاتحاد العراقي المقبلة أو عدم المشاركة.

وقال محمود: «لم أحسم أمر ترشحي لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقبلة؛ حيث سيتضح ذلك الأمر خلال الأيام القليلة».

ودعا إلى تغيير واقع الكرة العراقية الحالي نحو الأفضل، لأنها تحتاج إلى تغيير كبير في منظومتها على حد قوله.

وناشد محمود الحكومة العراقية والهيئة العامة لاتحاد الكرة والجمهور، بالوقوف مع وزير الشباب والرياضة الحالي عدنان درجال ومساندته في حال قرر الترشح لخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

وأضاف: «دموع درجال تساقطت أمامي بعدما طالبته الجماهير بألا يخذلها بعد استلامه لمنصب وزارة الشباب والرياضة في الحكومة العراقية ويترك اتحاد كرة القدم».

يذكر أنه بعد رحيل نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، الذي كان أول من رشح نفسه لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة، بات التردد يسيطر على الكثير من الأسماء التي سبق وأن أعلنت نيتها في الترشح أمثال يونس محمود وناجح حمود وشرار حيدر وغيرهم.